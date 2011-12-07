Жара в большом городе: как Казань переживает аномальные температуры

По информации Гидрометцентра Татарстана, в республике с 23 по 27 июня температура воздуха днём будет достигать 36 градусов со знаком плюс. Климатическая норма превышена более чем на 9 градусов, а прогнозы неутешительны — жара начнет спадать только со следующей недели. Объявлено штормовое предупреждение.

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев отмечает, что погоду в столице Татарстана определил обширный антициклон. Он также занял почти всю европейскую часть России — жара и в Москве, и в Санкт-Петербурге. И именно этот антициклон будет определять погоду до конца июня.

Аномальные температуры отрицательно сказываются на различных сферах экономики и особенно на сельском хозяйстве. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что из-за жары может быть введён режим ЧС. Но до 30 июня решение о ЧС приниматься не будет.

Роспотребнадзор напомнил о сокращении рабочего времени в жару. Сотрудники могут уйти с работы на час раньше, если температура в рабочем помещении достигает 28,5 градусов, на два часа раньше — при 29 градусах, а при температуре 30,5 градусов — на четыре часа. Если же работник проводит день на улице, то в условиях, когда температура выше 32,5 градусов, он должен работать 15-20 минут, а затем отдыхать 10-12 минут в охлаждаемом помещении.

Поливать и запрещать

Не повезло городским дорогам. Такая жара может привести к трещинам в дорожном полотне. Поэтому для защиты их поливают водой днём с 11.00 до 15.00 при температуре воздуха выше 25 градусов тепла. В первую очередь полив ведётся на дорогах с наибольшим транспортным потоком. И конечно же, не прекращается полив деревьев, кустарников и клумб. Для этой работы каждый день в Казани используют 90 поливомоечных машин.

Кроме того, ежедневно убирают и моют дороги, чтобы убрать грязь и пыль, — эта работа проводится ночью в период с 23.00 до 06.00. Полив дорог начался с 10 июня и продлится до спада высоких температур.

Также из-за жары ограничено движение большегрузов днём. Если температура воздуха выше 32 градусов тепла, то многотонные машины могут проезжать по городским дорогам только в период с 22.00 до 10.00. Это не касается автобусов.

В это же время паромная переправа «Зеленодольск — Нижние Вязовые» объявила о приостановки работы в самое жаркое время дня. Из-за аномального высокой температуры топливо перегревается, что делает эксплуатацию судов небезопасной. Паром следует по маршруту утром до 10 часов, а затем приостанавливает работу до вечера, когда топливо остывает.

В ковидном госпитале в РКБ еще в мае заклеили окна светоотражающей пленкой, чтобы поддерживать в здании комфортную для пациентов с коронавирусом температуру. А в реанимациях создан комплекс чистых помещений, где постоянно оптимальная температура.

Учёный КГУ рассказал, какое влияние оказывает жара на ковид. Как выяснилось, коронавирус не живёт вне организма человека, поэтому жара на нём никак не отражается.

Где найти прохладу?

Погода играет на руку казанскому метрополитену, который заманивает пассажиров столь необходимой прохладой. Здесь на платформах поддерживается температура от 11 до 13 градусов, а в вестибюлях метро от 11 до 15 градусов, рассказали в «Метроэлектротрансе».

При этом между станциями курсируют три вида составов: «Чех», «Русич» и новый поезд «Москва». В первом случае в вагонах предусмотрены воздухозаборники, что обеспечивает циркуляцию воздуха, а в двух других установлены кондиционеры. Интервал движения поездов в час пик составляет 6 минут и 10 секунд. К примеру, по данным на 22 июня метрополитен перевёз почти 100 тысяч пассажиров.

Кроме того, МУП «Метроэлектротранс» в этот период фиксирует снижение пассажиропотока на трамваях. Это позволило предприятию объявить о том, что будет проведена полномасштабная ревизия этого вида транспорта и, если понадобится, организация намерена обратится на завод-изготовитель.

«Горящие трамваи» уже давно стали своеобразным городским мемом, особенно актуальным в период аномальной жары.

В выигрыше также и аквапарк в Казани. Разгоряченные жарой горожане и гости Казани выстраиваются у входа в него в очереди в десятки метров. А ведь согласно предписаниям все того же Роспотребнадзора его загруженность не должна превышать 70%.

О том, где, помимо пляжей, в Казани и рядом можно спрятаться от жары, — читайте в материале «Казанских ведомостей».