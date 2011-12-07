Строительство дублёра Горьковского шоссе в Казани завершено на 30 процентов

В Татарстане продолжается строительство дублёра Горьковского шоссе от улицы Несмелова в Казани до дороги федерального значения М-7 «Волга», сообщает Миндортранс РТ.

Сообщается, что первый этап строительства первого пускового комплекса дороги, протяжённостью 1,5 км уже завершён. Работы по второму пусковому комплексу первого этапа ведутся с апреля этого года. Рабочие проложат 4,7 км дороги с 4 полосами движения.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства РТ, работы ведутся согласно графику, а в строительных работах принимают участие 120 человек и 93 единицы техники.

Напомним, строительство дороги разделено на два этапа. Первый – это маршрут от улицы Несмелова до жилого комплекса «Серебряный бор». Маршрут второго этапа будет длится от от жилого комплекса «Серебряный бор» до автомобильной дороги М-7 «Волга». Общая длина составит 15 км.

Работы осуществляются по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Ранее «Казанские ведомости» писали, что на строительство дублера Горьковского шоссе в Казани направят еще 799 млн рублей.