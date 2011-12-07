В «Солнечном городе» откроется детский сад с интерактивным комплексом

В Казани откроется новый детский сад с интерактивным обучающим комплексом в «Солнечном городе». На объекте уже начались подготовительные работы для открытия, сообщила мэрия Казани.

В сообщении сказано, что в интерактивном комплексе дети будут изучать лингвистику, культуру, обычаи и т.д. на трех языках: татарский, русский, английский. Комплекс создан общими усилиями с Минобрнауки РТ.

Всего садик рассчитан на восемь групп, в каждую из которых смогут записать до 150 детей. Здание уже оборудовано системой безопасности, а также рабочие провели опрессовку систем отопления.

На закупку оборудования для спортивного зала, пищеблока и медкабинета выделили 10 млн 498 тыс. рублей.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Челнах построят начальную школу, совмещенную с детским садом