В «Солнечном городе» откроется детский сад с интерактивным комплексом

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В Казани откроется новый детский сад с интерактивным обучающим комплексом в «Солнечном городе». На объекте уже начались подготовительные работы для открытия, сообщила мэрия Казани.
В сообщении сказано, что в интерактивном комплексе дети будут изучать лингвистику, культуру, обычаи и т.д. на трех языках: татарский, русский, английский. Комплекс создан общими усилиями с Минобрнауки РТ.
Всего садик рассчитан на восемь групп, в каждую из которых смогут записать до 150 детей. Здание уже оборудовано системой безопасности, а также рабочие провели опрессовку систем отопления.
На закупку оборудования для спортивного зала, пищеблока и медкабинета выделили 10 млн 498 тыс. рублей.
Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Челнах построят начальную школу, совмещенную с детским садом