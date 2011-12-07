30 ноября из кранов казанцев может потечь зеленая вода

Дело в том, что в этот день будут проводиться работы по выявлению мест утечки теплоносителя. Для этих целей в сетевую воду магистральных тепловодов от Казанской ТЭЦ-2 введут краситель зеленого цвета «Уранин-А». Этот краситель безвреден для здоровья людей и окружающей среды. Он допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки. Об этом сообщает официальный портал мэрии Казани kzn.ru.

Если у вас из крана горячего водоснабжения потекла зеленая вода, об этом необходимо сообщать в диспетчерскую службу филиала АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети по многоканальному телефону: +7 (843) 291-87-95.