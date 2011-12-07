2 июля из Казани запустят прямые авиарейсы в Анапу

Пресс-служба Международного аэропорта «Казань» сообщила о запуске новых регулярных авиарейсов до Анапы.

Сообщается, что уже со 2 июля добраться до курортного города можно будет на двух любых авиакомпаниях, причем каждая готова выполнять рейсы из столицы Татарстана три раза в неделю. Время полета составит менее 2,5 часов.

Так, посетить Анапу можно будет воспользовавшись компанией Utair, вылетая из Казани по вторникам, четвергам и субботам в 19:20, из Анапы — в 16:00. А также авиаперевозчиком «Россия», которая будет выполнять рейсы по вторникам в 13:35, по пятницам в 00:05, по воскресеньям в 10:55.

Ранее «Казанские ведомости» уже сообщали о том, что авиаперелеты из Татарстана в другие российские регионы скоро снова станут возможны. Рассмотреть билеты уже можно в Крым, Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край.