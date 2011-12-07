В Казани сотрудникам троллейбусных депо №1 и №2 повысят зарплату

Сотрудником казанских троллейбусных депо №1 и №2 повысят заработную плату, сообщил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков на встрече с сотрудниками троллейбусных депо №1 и №2.

Изменения по заработной плате в троллейбусных депо вступят в силу с 1 июля. Известно, что мастерам и начальникам цехов повысят оклад до 10%. Также повышение тарифных ставок на 19% предусмотрено для рабочих, не оставлено без внимания и премирование.

Введены новые должности для уборки производственных помещений, которым также с 1 июля повышены должностные оклады на 20%.

Для мойщиков подвижного состава превышены оклады на 30%.

Изменения приняты для того, чтобы повысить интерес к работе в данной структуре, и как способ мотивировать сотрудников для выпуска отремонтированного и чистого подвижного состава.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что «Метроэлектротранс» проводит полную проверку всех казанских трамваев.