Экологи зафиксировали незначительные превышения вредных веществ в озере Кабан, где нашли мертвую рыбу

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана опубликовало результаты анализа воды казанского озера Средний Кабан, где ранее была обнаружена мертвая рыба. В отобранных пробах специалисты нашли незначительные превышения по сульфатам, железу и марганцу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на то, что от воды идет неприятный запах, а в самом озере большое количество мертвой рыбы. Тогда на место выехали сотрудники Минэкологии РТ. Они подтвердили мор рыбы, но не обнаружили опасных сбросов от местных предприятий. Тогда же экологи отметили, что в озере острая нехватка кислорода.

Как выяснилось позже, на этой территории находится организация, которая подлежит федеральному надзору. Эксперты министерства передали информацию об анализе воды в Волжско-Камское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РТ для принятия мер.