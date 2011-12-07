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Невакцинированных сотрудников КНИТУ-КАИ не будут пускать в здание университета без ПЦР-теста

Работники учреждения должны привиться двумя компонентами вакцины до 25 августа.

Вуз КНИТУ-КАИ ввел обязательную вакцинацию для сотрудников университета. Работники учреждения должны привиться двумя компонентами вакцины до 25 августа, сообщается в приказе университета.

«Обеспечить до 25 августа 2021 года проведение двукратной вакцинации по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) работников КНИТУ-КАИ старше 18 лет, не имевших близкие контакты с заболевшими, не привитых и не имеющих сведений о профилактических прививках против коронавирусной инфекции (COVID-19), за исключением документально подтвержденных медицинских противопоказаний, в том числе перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19) в период не более 6 месяцев после выздоровления, а также имевших близкие контакты — по окончании 14-дневного медицинского наблюдения», — говорится в приказе.  

Тех сотрудников, которые не успели привиться к 25 августа, не будут пускать в здание университета. К 1 сентября для прохода в здание необходимо при себе иметь ПЦР-тест, сделанные не ранее чем за 72 часа до посещения.  

Студентам будет проведена лекция о важности вакцинации.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в КФУ ввели обязательную вакцинацию для всех студентов и сотрудников

КВ
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