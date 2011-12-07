В КФУ ввели обязательную вакцинацию для всех студентов и сотрудников. Соответствующий приказ подписал ректор вуза Ильшат Гафуров.

«Руководителям структурных подразделений КФУ и руководителям структурных подразделений филиалов КФУ обеспечить до 25.08.2021 вакцинацию (ревакцинацию для лиц, переболевших COVID-19 или прошедших вакцинацию от COVID-19 более полугода назад) подчиненных работников ... в организованных КФУ прививочных кабинетах», — говорится в документе.

Стоит отметить, что на момент публикации материала пресс-служба вуза не предоставила каких-либо комментариев.

Так отмечается, что с 1 сентября в зданиях и учебных корпусах возможно изменения пропускного режима, сотрудники и студенты должны иметь штрих-код о вакцинации либо справку от врача о медотводе.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что те студенты КФУ, которые не успеют завершить процедуру вакцинации до начала заселения в общежития, будут заселять при наличии отрицательного ПЦР-теста.