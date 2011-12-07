В Казани появится 16-этажное общежитие КНИТУ-КАИ за полмиллиарда рублей

В Казани построят новое 16-этажное общежитие КНИТУ-КАИ за 471 млн рублей. Кампус будет находиться на пересечении улиц Адоратского и Четаева. Тендер размещен на сайте госзакупок.

В документах сказано, что площадь общежития составит 12,8 тыс. кв. метров. Один из 16 этажей здания будет техническим, а на благоустройство прилегающей территории планируется потратить 17 млн рублей.

Сдача кампуса планируется к августу 2022 года.

Ранее «Казанские ведомости» писали, невакцинированных сотрудников КНИТУ-КАИ не будут пускать в здание университета без ПЦР-теста.