Президент РТ Рустам Минниханов посетил дом ЖК «МЧС» по улице Губкина. Президент поздравил с предстоящим новосельем жителей Казани.

Дом ЖК «МЧС» по улице Губкина — один из самых сложных объектов, строительство которого охватывает интересы более 2 тыс. дольщиков Казани. Дом, который сегодня посетил Президент РТ, решает проблему более 700 дольщиков.

«У нас осталось еще два проблемных объекта — они новые… Да, это требует больших денег, это требует огромных финансовых ресурсов поддержки федерального центра, и, конечно, республика здесь потратилась. Но обеспечение жильем наших граждан — это главная задача», — подчеркнул Президент Татарстана, обращаясь к жителям ЖК.

Ранее сообщалось, что в казанском ЖК «МЧС» сдан в эксплуатацию предпоследний проблемный дом на улице Академика Губкина. Документы о вводе дома в эксплуатацию застройщикам передал заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Азат Нигматзянов.