Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Президент РТ посетил обновленный парк «Малое Чайковое озеро»

Объект расположен на территории Ново-Савиновского района Казани.

Рустам Минниханов посетил обновленный парк «Малое Чайковое озеро», который находится между улицами Фатыха Амирхана, Маршала Чуйкова, Академика Лаврентьева и Адоратского, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Работы по благоустройству парка были разделены на две очереди: Малое и Большое Чайковые озера. Малое Чайковое озеро используется пациентами городской больницы для отдыха и прогулок.

В ходе осмотра парка Рустам Минниханов встретился с пациентами медучреждения, поообщался с врачами, а также осмотрел, как проходит реабилитация пациентов.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что сегодня Президент РТ посетил гимназию № 175 и оценил готовность образовательного учреждения к новому учебному году.

КВ
Лента новостей