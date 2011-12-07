Президент РТ посетил обновленный парк «Малое Чайковое озеро»

Рустам Минниханов посетил обновленный парк «Малое Чайковое озеро», который находится между улицами Фатыха Амирхана, Маршала Чуйкова, Академика Лаврентьева и Адоратского, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Работы по благоустройству парка были разделены на две очереди: Малое и Большое Чайковые озера. Малое Чайковое озеро используется пациентами городской больницы для отдыха и прогулок.

В ходе осмотра парка Рустам Минниханов встретился с пациентами медучреждения, поообщался с врачами, а также осмотрел, как проходит реабилитация пациентов.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что сегодня Президент РТ посетил гимназию № 175 и оценил готовность образовательного учреждения к новому учебному году.