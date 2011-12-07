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В Казани по Оренбургскому тракту запустили движение по новому разворотному узлу

Дорожная петля позволит разгрузить въездную часть города.

В Казани в Приволжском районе города запустили движение по новому разворотному узлу. Открытие приурочено ко Дню города и Татарстана. 

Благодаря новому съезду можно быстро развернуться в противоположную сторону движения. Это позволит разгрузить въездную часть города.

Протяженность нового участка с тоннелем составляет 1 050 метров. В тестовом режиме новую транспортную развязку запустили 19 августа.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в центре города почти на год перекроют ряд улиц.

КВ
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