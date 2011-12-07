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В столице РТ байкеры закрыли мотосезон

В минувшую субботу, 26 сентября, мотоциклисты Казани официально закрыли сезон. Колонна, состоявшая из нескольких сотен байков, выдвинулась от моста Миллениум со стороны улицы Вишневского и завершила свой маршрут у «Ак Барс Арены».

Возле футбольного стадиона была организована экспозиция автомобилей и мотоциклов. Здесь же прошло авто- и мотошоу, приуроченное к финальному мотопараду нынешнего года. Гости масштабного мероприятия смогли посетить бесплатные мастер-классы от лучших инструкторов казанских мотошкол. Все желающие приглашались к участию в силовых конкурсах и детских мотосоревнованиях. Помимо прочего, перед казанцами и гостями столицы со своей программой выступил танцевальный коллектив Motodes.

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