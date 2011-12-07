Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани временно перекроют улицу Достоевского до 17 октября

Временные неудобства связаны с врезкой газопровода.

В Казани с 8 по 17 октября вступит в силу ограничение движения по улице Достоевского. Распоряжение об этом опубликовано в сборнике документов и правовых актов Казани.

Вплоть до 17 октября включительно ограничения по улице Достоевского будут действовать между домами № 1 и № 6.Временные неудобства связаны с врезкой газопровода.

Ранее сообщалось, что с 30 сентября по 26 декабря этого года поэтапно ограничат движение по улице Вишневского, Хади Атласи, Лесгафта, Чехова и Достоевского.

КВ
Лента новостей