Над Казанью пролетели знаменитые «Стрижи»

Одной из изюминок мероприятия стали показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа ВВС РФ «Стрижи». А накануне рев моторов самолетов во время репетиции программы субботней акции слегка напугал горожан правобережной части Казани. Чем живут «Стрижи» в небе и на земле, узнал корреспондент «КВ», побывавший на аэродроме «Борисоглебское».Пятничный день выдался дождливым, небо затянули низкие облака. Казалось бы, погода не особо летная, куда уж там до фигур высшего пилотажа. Но в районе часа дня пилот-разведчик на самолете оторвался от взлетной полосы Казанского авиазавода, совершил полет над площадкой будущей тренировки и вернулся на базу с положительным результатом - репетиции быть.- Перед вылетом группы обязательно поднимаем самолет на разведку погоды, чтобы оценить нижнюю границу облаков, видимость, - рассказывает ведущий пилотажной группы «Стрижи» полковник Сергей Осяйкин. На основании этого решаем, какой вариант полетного задания будем выполнять. Одно из условий, при котором мы можем летать в составе 6 самолетов, - граница облаков не ниже 600 метров. Для одиночного пилотажа граница должна быть не ниже 400 метров.Группа «Стрижи» - одна из визитных карточек российских ВВС. За десятилетия своего существования «Стрижи» не раз доказывали мастерство на авиашоу мирового уровня. Пилоты летают на истребителях МиГ-29, которые были приняты на вооружение в СССР еще в начале 1980-х годов, но по сей день стоят на службе во многих странах. Эти воздушные машины по-прежнему считаются одними из лучших самолетов-истребителей в мире.В арсенале «Стрижей» более 20 фигур высшего пилотажа. Это перестроение в ромб, проход в пеленг, косые и прямые петли, «бочки». Минимальная высота выполнения трюков для группы составляет 200 метров, а максимальная - 1800. Взлетный вес МиГа составляет порядка 15 тонн! Скорость варьируется от 300 до 800 км/ч. При этом сами пилоты испытывают серьезные нагрузки. - Все полеты выполняются визуально. Ведомые летчики удерживают свои места за ведущим. Это ручной полет. Летчику нужна координация, а также глазомер. Никакая автоматика здесь не помогает и не задействована. Ведущий подает команды по радиосвязи, предупреждает о маневрах, но летная программа уже отточена, - поведал полковник Осяйкин секреты взаимодействия пилотов в воздухе.Последний раз «Стрижи» прилетали в столицу РТ аж в 2005 году. Тогда их показательные выступления стали частью программы празднования тысячелетия Казани.- Я единственный пилот из тех, кто летал на тысячелетии города. Накануне проехали по Казани с обзорной экскурсией. Город очень изменился - красивый, современный, - резюмировал ведущий пилотажной группы.А вот заместитель командира авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» майор Дмитрий Рыжеволов рассказал, что негласно пилоты не занимаются экстремальными видами спорта. Например, у них не принято иметь мотоциклы. В группе всего 6 человек. Хотя подготовка молодого летного состава и идет постоянно, но сразу в строй новичка поставить невозможно. Так что если выбывает один пилот по состоянию здоровья, то на показ группа летит в четыре самолета. Сам Рыжеволов проходил трехлетнюю подготовку и выполняет полеты с 2013 года.- Надеемся, что полеты заражают любовью к авиации, к небу, - подчеркнул майор. - И для мальчишек это послужит стимулом к выбору профессии военного. При выполнении группового пилотажа у меня 90 процентов внимания уходит на ведущего. Так что людей на земле не вижу, максимум - какие-то крупные постройки. А когда лечу на аэродром для посадки, то можно полюбоваться видами. У вас город красивый.Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» продемонстрировала в Казани 30-минутное шоу, которое наверняка запомнилось всем наблюдавшим полеты. И кто знает, быть может, действительно кто-то из казанских мальчишек через десяток лет сядет в кабину МиГа и взлетит в одном звене с этими асами.