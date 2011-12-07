За сутки с улиц Казани вывезено более 2 тысяч тонн снега

Однако уже за минувшие сутки с главных трасс города убрано и вывезено более 2,2 тыс. тонн снега. Для этого использовали 401 единицу спецтехники, а трудились над выполнением этой задачи 333 дорожных рабочих.

Такие данные привел в своем отчетном докладе о ситуации на дорогах Казани председатель городского Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Сегодня на уборку снега с улиц и дворов Казани выйдут 321 дорожный рабочий и 220 единиц спецтехники, в том числе 59 комбинированных дорожных машин, 27 фронтальных погрузчиков, и другой спецтехники. Благо парк такой спецтехники в Казани пополняется ежегодно. А вывозить белоснежные дары неба будут 32 самосвала.

В борьбе с гололедицей на дорогах и для обеспечения безопасности движения пешеходов коммунальные службы города в течение прошедших суток использовали 344 тонны противогололедных материалов, в том числе 55 тонн реагента и 289 тонн песко-соляной смеси. В целом с начала зимнего сезона дорожные службы использовали почти 7529 тонн противогололедной смеси.

Как водится, приоритет в уборке снега отдан главным улицам Казани. Очищать дороги и тротуары начнут с улиц Батурина, Баумана, Достоевского, Дубравная, Ершова, Ипподромная, Фатыха Карима, Кремлевская, Павлюхина, Петербургская, Сары Садыковой, Саид-Галеева, Фучика, Чехова, а также с проспекта Победы, площади Свободы, затем придет черед и других менее значимых магистралей города.