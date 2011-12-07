Летом в Старо-Татарской слободе будут проходить бесплатные занятия йогой

Летом в Старо-Татарской слободе будут проходить занятия по йоге на открытом воздухе. Заняться йогой можно будет каждый вторник в 7:00, сообщает Instagram-аккаунт Префектуры «Старого города».

Сообщается, что первое занятие пройдёт в сквере по улице Зайни Султана в 7:00. При себе нужно иметь коврик, удобную одежду и воду.

Занятия могут быть отменены из-за плохой погоды, поэтому желающим рекомендуется проверять сторис в аккаунте Префектуры «Старый город».

Ранее «Казанские ведомости» писали, что проект «Зеленый фитнес» в Казани проводит бесплатные тренировки на открытом воздухе. Стартовал проект 22 мая, всю информацию о расписании занятий можно посмотреть в официальном аккаунте «Дирекции парков и скверов» и на официальном аккаунте «Зелёного фитнеса».