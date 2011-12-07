На территории парка «Савиново» появится детская больница

В территории парка «Савиново» в Казани появится детская городская больница. Об этом на деловом понедельнике рассказал мэр города Ильсур Метшин.

«Могу порадовать всех новостью о закреплении статуса особо охраняемой природной территории (ОПТ) местного значения в Ново-Савиновскойм районе. Речь идет о 68 га между Казанью и железнодорожными путями, которые идут на Дербышки», — сказал Метшин.

Он напомнил, что в прошлом году на встрече с жителями и с экологами власти города дали обещание рассмотреть возможность сохранения ОПТ, и постановлением исполкома на прошлой неделе они свое обещание выполнили.

«Это значит, что эта территория прежде всего предназначена для оздоровительных и природоохранных мероприятий, часть территории мы благоустроим и часть оставим заповедной, этот микст нужен для того чтобы естественная территория природы сама себя поддерживала. Все это будет делаться в диалоге с нашими жителями, с экологами. Парк „Савиново“ станет одним из 12 парков, который мы сегодня проектируем и обсуждаем с нашими жителями вдоль реки Казанки. Из застройки, там появится только детская городская больница, которая очень необходима жителям Ново-Савиновского района и в целом Зарчеья, сейчас мы ее проектируем вместе с Минздравом для того чтобы попасть в федеральный проект», — заключил Ильсур Метшин.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Создание ООПТ «Парк Савиново» предусматривает изъятие у арендаторов земельных участков, предоставленных с видами разрешенного использования земельных участков, не соответствующими целям и задачам создания ООПТ «Парк «Савиново».