В Казани отреставрируют здание художественного училища им. Фешина

В Казани к 2022 году планируют отреставрировать здание художественного училища им. Фешина, сообщили в пресс-службе ГИСУ.

«Первоначальный план восстановления здания был расширен из-за его аварийного состояния. Мы думали, что ограничимся капитальным ремонтом, однако выяснилось, что требуются более серьезные работы», — отметили в пресс-службе.

Предполагается, что работы в южном крыле будут завершены в марте 2021 года, а в северном — в середине 2022 года.

Заказчиком проекта выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». На данный этап работ выделен 400 млн рублей. Общая сумма ремонта будет известна по завершении восстановления исторического здания. Финансирование проекта ведется из республиканского бюджета.

Здание училища построено в начале 20-го века и с тех пор в нем ни разу не проводился капремонт. К началу ремонтных работ объект находился в аварийном состоянии.