Участники «Бест Вей» потребовали исключить компанию из списка финпирамид

Участники потребительского кооператива «Бест Вей», ранее признанного финансовой пирамидой, создали петицию. Они обратились к ЦБ России и потребовали исключить организацию из списка финансовых пирамид. Петиция опубликована на сайте change.org.

По мнению авторов петиции, когда Роскомнадзор заблокировал сайт организации, ведомство ущемило «гражданские и конституционные права пайщиков на добровольную кооперацию». Более того, из-за ограничений инвесторы «Бест Вэй» не могут вносить платежи для приобретения жилья. Члена кооператива помогают друг друга в покупке недвижимости в порядке очереди, сообща, подчеркнули авторы петиции.

Две петиции подписали уже более 15 тыс. человек.

Ранее Генпрокуратура завела уголовное дело на потребительский кооператив «Бест Вэй», который также действует в Татарстане через аффилированную организацию, по статье «организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».

После проведения проверок, генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование о блокировке сайта. С 15 декабря доступ к сайту закрыт.