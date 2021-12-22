 Участники «Бест Вей» потребовали исключить компанию из списка финпирамид
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Участники «Бест Вей» потребовали исключить компанию из списка финпирамид

Две петиции собрали более 15 тыс. подписей.

Город
22 декабря 2021  08:28
Автор:
Ольга Ильина

Участники потребительского кооператива «Бест Вей», ранее признанного финансовой пирамидой, создали петицию. Они обратились к ЦБ России и потребовали исключить организацию из списка финансовых пирамид. Петиция опубликована на сайте change.org.

По мнению авторов петиции, когда Роскомнадзор заблокировал сайт организации, ведомство ущемило «гражданские и конституционные права пайщиков на добровольную кооперацию». Более того, из-за ограничений инвесторы «Бест Вэй» не могут вносить платежи для приобретения жилья. Члена кооператива помогают друг друга в покупке недвижимости в порядке очереди, сообща, подчеркнули авторы петиции.

Две петиции подписали уже более 15 тыс. человек.

Ранее Генпрокуратура завела уголовное дело на потребительский кооператив «Бест Вэй», который также действует в Татарстане через аффилированную организацию, по статье «организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».

После проведения проверок, генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование о блокировке сайта. С 15 декабря доступ к сайту закрыт.

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Участники «Бест Вей» потребовали исключить компанию из списка финпирамид
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