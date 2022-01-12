 COVID-19 унес жизни еще 4 татарстанцев
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COVID-19 унес жизни еще 4 татарстанцев

Число умерших от ковида перевалило за полторы тысячи.

Республика
12 января 2022  13:42
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане зарегистрировали четыре новых случая смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе по противодействию распространения COVID-19.

По итогу за весь период пандемии от коронавируса умер 1501 татарстанец. В целом на 12 января в Татарстане зарегистрировали более 43 тыс. случаев COVID-19. Выздоровело за весь период более 37 тыс. человек, в том числе 134 за минувшие сутки.

Ранее сообщалось, что за сутки в республике ковидом заболели еще 102 человека. Из них шесть – завозные, остальные заразились контактно. Госпитализировали 47 человек, а 55 лечатся дома.

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