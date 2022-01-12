COVID-19 унес жизни еще 4 татарстанцев

В Татарстане зарегистрировали четыре новых случая смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе по противодействию распространения COVID-19.

По итогу за весь период пандемии от коронавируса умер 1501 татарстанец. В целом на 12 января в Татарстане зарегистрировали более 43 тыс. случаев COVID-19. Выздоровело за весь период более 37 тыс. человек, в том числе 134 за минувшие сутки.

Ранее сообщалось, что за сутки в республике ковидом заболели еще 102 человека. Из них шесть – завозные, остальные заразились контактно. Госпитализировали 47 человек, а 55 лечатся дома.