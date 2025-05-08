ЦСКА и УНИКС вновь сойдутся в полуфинальной битве Единой лиги ВТБ

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Спорт
8 мая 2025  09:13

Сегодня в Москве баскетбольный клуб ЦСКА проведёт второй матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа. В первом поединке, прошедшем на паркете арены «Мегаспорт», подопечные Андреаса Писаридиса одержали уверенную победу со счётом 67:56, тем самым открыв счёт в серии до трёх побед — 1:0 в пользу «армейцев».

УНИКС завершил регулярный чемпионат на третьем месте, показав стабильную игру на протяжении всего сезона. В четвертьфинале казанцы не оставили шансов саратовскому «Автодору», оформив сухую победу в серии — 3:0.

ЦСКА, в свою очередь, по итогам регулярного этапа стал вторым, уступив первую строчку петербургскому «Зениту». В четвертьфинале москвичи легко разобрались с нижегородским «Пари НН», дважды преодолев рубеж в 100 очков и завершив серию со счётом 3:0.

Второй матч полуфинала стартует сегодня в 17:00 по московскому времени. Встреча вновь пройдёт в столичной арене «Мегаспорт», где ЦСКА попытается укрепить своё преимущество, а УНИКС — сравнять счёт в серии и вернуть интригу противостоянию.

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