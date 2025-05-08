ЦСКА вырвал победу у УНИКСа и повел 2-0 в серии

Казанский УНИКС не смог одолеть ЦСКА во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, уступив со счетом 87:95. Теперь москвичи ведут в серии 2-0 перед переездом в Казань.

Казанцы начали матч уверенно, завершив первую четверть с преимуществом 28:20 благодаря точным броскам Маркуса Кина и доминированию Джейлена Рейнольдса под щитом. Однако во второй четверти инициатива перешла к ЦСКА, который сравнял счет уже к середине периода.

После перерыва «армейцы» усилили давление, перекрыв воздух лидерам УНИКСа. Решающим стал отрезок в концовке матча, когда Алекса Аврамович и Каспер Уэйр точными бросками обеспечили своей команде преимущество в 6 очков за 2,5 минуты до конца.

Лучшими у победителей стали Уэйр (22 очка) и Аврамович (18 очков). У УНИКСа наиболее результативными были Рейнольдс (24 очка) и Кин (19 очков).

Третий матч серии состоится 12 мая в Казани.