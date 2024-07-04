Что изменится в жизни татарстанцев в июле

С 1 июля впервые с 2022 года, как ранее писали «КВ», повышены тарифы на коммунальные услуги. Какие еще законодательные изменения вступают в силу в июле - в нашем обзоре.

Пенсионеров освободят от комиссии при оплате услуг ЖКХ

С 1 июля банки больше не взимают комиссию за оплату жилья и коммунальных услуг с людей, которые нуждаются в социальной поддержке. Право пользоваться льготой имеют многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

О пенсионных накоплениях расскажет Соцфонд

Ведомство с 1 июля будет информировать граждан об их накоплениях в негосударственных пенсионных фондах.

Прежде Соцфонд сообщал людям только о тех накоплениях, которые формируются в нем, а ранее были в Пенсионном фонде. После вступления в силу новых норм Соцфонд будет рассказывать будущим пенсионерам также об их накоплениях в негосударственных фондах.

Фонд будет направлять соответствующие сообщения раз в три года через личный кабинет на портале госуслуг. Сведения будут предоставлять в порядке и по форме, которые определит минтруд.

Загранпаспорт и госпошлины подорожали

Размер госпошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации с 1 июля вырос на тысячу рублей. Теперь вместо 5 тысяч за документ придется заплатить 6 тысяч рублей. Загранпаспорт нового поколения для ребенка до 14 лет обойдется в 3 тысячи рублей вместо 2,5 тысячи.

Кроме того, с 5 тысяч до 6 тысяч рублей увеличат размер госпошлины за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, с 350 рублей до 420 рублей - за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в РФ, с 3500 рублей до 4200 рублей - за прием в гражданство РФ. За выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников будет необходимо заплатить 12 тысяч рублей, а за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства - 4200 рублей.

Россияне смогут копить на дополнительную пенсию

Для формирования долгосрочных сбережений разрешат использовать средства пенсионных накоплений, учитываемые на счету накопительной пенсии россиян. Предполагающий это закон вступил в силу 1 июля.

Программой долгосрочных сбережений могут воспользоваться все совершеннолетние граждане. Кроме того, договор долгосрочных сбережений можно заключить в пользу своего ребенка или любого другого родственника независимо от его возраста. Формировать сбережения человек может самостоятельно за счет взносов из личных средств, а также за счет ранее созданных пенсионных накоплений.

По этим вложениям предполагается повышенный уровень государственных гарантий - 2,8 миллиона рублей. В течение первых трех лет граждане смогут получить дополнительные стимулирующие взносы со стороны государства в объеме до 36 тысяч рублей в год.

Задолжавшим станет проще погасить кредиты

Порядок погашения задолженности перед банками для россиян, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, будет скорректирован.

Сейчас, если человек попал в сложную ситуацию и сумма платежа по его потребкредиту недостаточна для полного исполнения обязательств, то заемщик сначала погашает штрафы и пени, потом проценты, начисленные за текущий период платежей, и лишь затем сумму основного долга. В итоге он попадает в кредитную кабалу - «тело» долга не уменьшается, а платежи становятся все выше. Новые нормы с 1 июля позволят людям вначале платить проценты по кредиту, потом уменьшать тело кредита, а пени и штрафы погашать в последнюю очередь.

Взять автокредит теперь сложнее

Банк России повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и установил надбавки по автокредитам.

В частности, надбавки по автокредитам с 1 июля действуют для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки - более 50%. Речь идет о клиентах, которые уже отдают на обслуживание кредитов и займов более половины своих ежемесячных доходов.

Таким образом ЦБ рассчитывает ограничить долговую нагрузку граждан и повысить устойчивость банков в случае роста потерь по потребительским кредитам.

Банки лучше защитят россиян от мошенников

Проверять банковские транзакции с помощью системы «антифрод» будут дважды - как в банке отправителя, так и в банке получателя средств. Такой закон вступает в силу 25 июля.

Если этот счет находится в черном списке, транзакцию заблокируют, а если счет сомнительный, то проверят более тщательно. Если банк перечислит на такой счет деньги без согласия клиента, то он будет обязан вернуть всю сумму.

Антифродом называют системы мониторинга и предотвращения мошеннических операций. Они оценивают банковские или онлайн-операции по определенным критериям. Антифрод-системы используют банки, крупные магазины и платежные системы.

Фермеры смогут селить у себя туристов

С июля фермеры могут размещать туристов в гостевых домах, расположенных на их территориях, даже если постройки возведены на сельскохозяйственных землях.

Термин «сельский туризм» появился в российском законодательстве в 2022 году. Такой отдых подразумевает прогулки в сельской местности, приобщение к традиционному укладу жизни или участие в работе аграриев на безвозмездной основе, экскурсии, питание и прочие услуги. Прежде статус сельскохозяйственных земель не позволял фермерам селить туристов на территории своего хозяйства, и это доставляло путешественникам неудобства.

Еще одна норма нового закона позволит фермерам продавать собственную продукцию в помещениях, входящих в состав имущества фермерского хозяйства, или в нестационарных торговых объектах.

По материалам сайта «Парламентской газеты» pnp.ru