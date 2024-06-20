Как вырастет стоимость ЖКУ в июле?

Как это обычно и случается, с 1 июля россиян ждет плановая индексация тарифов на коммунальные услуги. Проще говоря, уже в августе мы увидим в квитанциях за ЖКУ, насколько нерачительно с финансовой точки зрения тратим драгоценную воду, а также жжем газ и электричество. Небольшим утешением жителям может служить тот факт, что это первое повышение за полтора года.

О том, насколько оно будет весомым, рассказала на пресс-конференции первый заместитель председателя Государственного комитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина. Формально рост тарифов на ЖКУ не должен превышать в Татарстане 10,8%. Но этот предельный индекс совсем не предельный. Госкомитет РТ по тарифам установил также предельно допустимое отклонение от него - 4,9%. Итого у кого-то тариф может вырасти на 15,7%. Обратите внимание: если сумма в вашей платежке выросла на большее значение, значит, увеличилось потребление ресурса.

Стоит отметить, что работы у ведомства невпроворот: всего в этом году было принято 515 тарифных решений по 209 организациям. Эти решения охватывают сумму в 128 млрд рублей без НДС. По признанию специалистов ведомства, они боролись буквально за каждую копейку в тарифах, но у коммунальной сферы сейчас не лучшие времена.

Итак, чем нас «обрадует» июль?

Сначала про газ. С 1 июля для населения республики он будет стоить 7,47 рубля за кубометр.

Тарифы на электроэнергию составят 5,09 рубля за кВт.ч для города и значительно меньше, а именно 3,57 рубля за кВт.ч, - для села. Одноставочный тариф для городских жителей, которые пользуются электроплитами, тоже ниже - 4,1 рубля за кВт.ч.

Средний тариф на тепловую энергию должен вырасти на 10,8%. На самом деле тарифы на тепло в домах значительно разнятся. Например, у «Татэнерго» он составит 2367,35 рубля/Гкал. А у «Казэнерго» самый высокий тариф, но только если брать крупные города Татарстана, - 2409,29 рубля/Гкал. Самая высокая стоимость тепла по республике ожидается в Менделеевске - 3409,29 рубля/Гкал.

Тут Хабибуллина заметила, что в 14 муниципальных образованиях республики централизованного отопления вообще нет, поэтому тарифы на подачу тепла в этих районах не регулируются совсем.

Обычная вода из крана становится все дороже. У казанского «Водоканала» с июля кубометр холодной воды будет стоить 29,41 рубля. А сейчас мы за него платим только 27,36 рубля. Плата за водоотведение, то есть за канализацию, у казанцев вырастет более чем значительно - с 33,67 до 39,31 рубля за кубометр. По республике стоимость водоснабжения и водоотведения сильно разнится и зависит от способа забора воды - подземный это водозабор или поверхностный, а может, воду вообще привозят. В этом смысле казанцам еще повезло, у нас - поверхностный водозабор. А вот в особой экономической зоне «Алабуга» кубометр доставляемой в дом воды будет стоить 53,77 рубля. Это максимальный тариф по Татарстану.

Естественно, вывоз мусора станет еще дороже: 108,08 рубля с человека в многоквартирном доме и 117,24 рубля с человека в ИЖС.

При таком разгоне стоимости ЖКУ государство не оставит в беде самых небогатых, то есть тех, у кого расходы на ЖКУ превышают 21% от совокупного дохода семьи. Им полагается субсидия. По данным, озвученным Хабибуллиной, за прошлый год такой господдержкой воспользовались более 70 тысяч татарстанских семей на общую сумму более 1,1 млрд рублей.

Собранные с жителей деньги идут не только на поддержание имеющейся коммунальной инфраструктуры в приемлемом состоянии, но и на ее обновление. И в этом деле достигнуты определенные успехи. Так, Хабибуллина озвучила, что качество сточных вод, сбрасываемых в водоемы в Казани после очистки, лучше, чем у холодной воды из крана.

Кстати, Татарстан - безусловный лидер в ПФО по объему финансирования инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. Причем с большим отрывом от второго по лидерству Башкортостана, у которого инвестпрограмм больше, чем в нашей республике. Финансирование инвестпрограмм в РТ на сегодня составляет 31 млрд рублей, из этой суммы на долю тарифных источников приходится 14 млрд.

Начальник отдела по работе с обращениями граждан Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Романов сообщил, что с начала года в их ведомство по различным каналам связи поступило более 460 обращений. Больше всего татарстанцев волнуют вопросы начислений за коммунальные и жилищные услуги. Правда, поступают и другие вопросы, лишь косвенно связанные с тарифами на ЖКУ. Но и по ним стараются консультировать. Например, жители спрашивают про стоимость проезда в общественном транспорте или цены на некоторые лекарства.

Романов рекомендовал звонить на горячую линию Госкомитета РТ по тарифам 8 (843) 236-36-36 или отправить обращение в интернет-приемную на официальном сайте ведомства.