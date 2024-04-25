Что приготовили в Казани ко Дню Победы?

Об этом на аппаратном совещании в городской мэрии 22 апреля доложила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова. Она подчеркнула важность мероприятия: «Работа по подготовке празднования этого важного события организована всеми структурными подразделениями Исполнительного комитета Казани, республиканскими ведомствами, а также Казанским гарнизоном. По традиции мы постараемся подарить нашим ветеранам и всем жителям, гостям Казани настоящий праздник». Он будет включать в себя парад Победы, концерты, чествование ветеранов, а также много различных тематических площадок.

О ветеранах заботятся круглый год

Высокотехнологичная медицинская помощь ветеранам войны оказывается круглогодично в первоочередном порядке. Реабилитационное (восстановительное) лечение организовано также в госпитале для ветеранов войн и городской клинической больнице №7 им. Садыкова. За 2023-й в госпитале пролечены 98 ветеранов, за текущий период 2024 года - 16 ветеранов. Сегодня, 25 апреля, завершилась диспансеризация ветеранов, по итогам которой в случае необходимости им вне очереди проведут офтальмологические операции, слухо- и зубопротезирование.

Также ветеранам Казани исполком оказывает помощь в организации ремонтных работ в их жилье. За 2023 год текущий ремонт проведен в квартирах 15 ветеранов, а в этом году заявка пока поступила только от одного человека.

Управлением жилищной политики исполкома в прошлом году четырем семьям умерших участников Великой Отечественной войны выделены субсидии на приобретение нового жилья на общую сумму более 19 млн руб.

Еще до Дня Победы ветеранам - участникам войны начнут вручать подарочные наборы, которые состоят из продуктового комплекта и открыток от Раиса Республики Татарстан и мэра Казани.

Сагитова сообщила, что на сегодня в Казани проживают 3230 ветеранов - инвалидов и участников войны, тружеников тыла и вдов. Из них 172 человека - участники войны.

До 1 мая комитет внешнего благоустройства исполкома Казани совместно с комитетом по делам детей и молодежи и управлением по организации ритуальных услуг проведет санитарную очистку памятников, братских и воинских захоронений. Всегда ближе к празднику приводят в порядок бюсты, малые архитектурные формы, стелы и обелиски. Всего за прошлый год проведены реставрация и косметический ремонт 112 мемориальных комплексов, установлены восемь памятных сооружений.

От возложения цветов до салюта

Подарком на 9 Мая для всех казанцев станет приезд в наш город народного артиста России Дмитрия Певцова. Он должен принять участие как в утренних, так и в вечерних праздничных мероприятиях на площади Тысячелетия. Сагитова сказала, что торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, начнутся с церемонии возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах, к Вечному огню в парке Победы, памятникам тружеников тыла, матерей и вдов и советского солдата.

Затем в 10.00 на площади Тысячелетия начнется парад войск Казанского гарнизона и исторической военной техники. Ожидается, что в нем примут участие более 2,5 тысячи человек. Это военнослужащие, курсанты, студенты военных кафедр некоторых вузов, кадеты, юнармейцы и суворовцы. Техника будет представлена легендарными танками Т-34 и ИС-3, самоходной артиллерийской установкой СУ-100, плавающим танком ПТ-76, бронетранспортерами, пусковой установкой БМ-13 «Катюша» и др. Праздник на площади под кремлем завершится театрализованной композицией под песню «День Победы» в исполнении сводного хора Казани.

В парке Победы тоже будет свой парад, состоящий из юнармейцев и правоохранительных отрядов школьников столицы РТ. Он начнется в 11.00. После него ожидаются гала-концерт детского фестиваля «Фанфары Победы» и выступления лучших детских и молодежных оркестров. Конечно, в этом парке целый день будут работать различные тематические площадки.

В 18.00 стартует вечерняя программа на площади Тысячелетия, где выступят мастера искусств и молодежные группы, а также сводный хор города.

По сложившейся традиции в 22.00 праздник закончится салютом над акваторией Казанки.

Всего в праздничные и предпраздничные дни в столице РТ пройдет около 130 мероприятий. К ним относятся дворовые концерты для ветеранов и флешмобы «Вальс Победы». В рамках акции «Парад у дома ветерана» 8 мая будет организован праздничный проезд исторической военной техники по районам города. По пути следования автоколонна будет останавливаться у домов ветеранов. В этот же день ветераны со всей республики примут участие в торжественном мероприятии в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Кроме того, Дню Победы в Казани будут посвящены митинги, концерты, акции, спортивные соревнования, выставки, конкурсы и классные часы. Так, с 25 апреля в районах города пройдут памятно-мемориальные мероприятия. 1 мая состоится возложение цветов к стеле «Казань - город трудовой доблести». 7 мая запланирован большой торжественный митинг у памятника павшим воинам в парке у ДК им. Саид-Галиева, 8 мая - у памятника жителям блокадного Ленинграда.

С 29 по 30 апреля в центре «Патриот» пройдет спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди детей и молодежи «Равнение на Победу». А с 30 апреля по 10 мая в Казани будет организован военно-спортивный сбор «Наследники Победы», церемония открытия которого состоится на площади 1 Мая.

Как сообщил мэр Казани Ильсур Метшин, «Бессмертного полка» в обычном формате в этом году не будет по соображениям безопасности. Впрочем, как и в прошлом году. Вместо шествия все желающие могут разместить портреты участников ВОВ или тружеников тыла на сайте акции.

Автобусов больше, а свободных дорог меньше

В исполкоме предупредили горожан, что в День Победы работа общественного транспорта в Казани будет организована в усиленном режиме. После салюта планируется дополнительная подача автобусов к остановке «Энергетический университет» и остановке у здания торгового центра на улице Московской.

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий движение транспортных средств будет временно ограничено:

- 30 апреля с 9.00 до 12.00 на площади 1 Мая;

- 3 мая с 18.00 до 23.00 на площади Тысячелетия;

- 7 мая с 16.00 до 22.00 на площади Тысячелетия, включая ул. Право- и Лево-Булачную до ул. Чернышевского;

- с 6.00 8 мая до 2.00 10 мая на площади Тысячелетия;

- с 18.00 8 мая до 22.00 9 мая на ул. Бондаренко.