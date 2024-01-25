Что происходит в КХЛ за четверть матчей до финиша регулярки?

«Барсы» включились в гонку за топ-4

Два поражения в восьми матчах - с такими показателями «Ак Барс» пока проходит январь. При тяжелой по визуальному восприятию игре команда стабильно набирает очки, наступая на пятки конкурентам. Главный герой месяца далеко не Радулов или Шипачев, а 34-летний форвард Дмитрий Кагарлицкий. В пяти последних матчах нападающий забросил пять шайб, одна из которых стала победной. В игре с «Ладой» Кагарлицкий продемонстрировал солидные 50% реализации бросков, став настоящей палочкой-выручалочкой для тренерского штаба.

Сейчас «Ак Барс» идет седьмым на «Востоке», отставая от четверки лидеров всего на четыре очка. Команда отправилась на пятиматчевую выездную серию, в ходе которой встретится с ключевыми конкурентами по таблице: «Автомобилистом», «Авангардом» и «Трактором». Процент набранных очков в этой поездке может многое определить в перспективе борьбы в феврале. А пока в Казани ждут возвращения «короля пятака» Дмитрия Яшкина. На неделе легионер уже вернулся к занятиям на льду и в зависимости от темпов реабилитации форвард может присоединиться к основной группе уже накануне плей-офф.

Легионерский казус «Сибири» пошел на пользу «Нефтехимику»

Небывалый прецедент ударил в этом месяце по «Сибири» - клубу присудили четыре технических поражения, сняли четыре очка и отцепили из зоны плей-офф. Санкции стали следствием ошибки при регистрации игрока: летом в Новосибирск перебрался 24-летний защитник Федор Гордеев, обладатель российского и канадского паспортов, а также американского спортивного гражданства. Своевременно сменить спортивное гражданство на российское «сибиряки» не успели, а в четырех матчах регулярки на лед вместе с Гордеевым выходили три канадца. Как итог - нарушение лимита на легионеров и четыре «технаря», отбросивших команду на 10-е место.

В этой ситуации на восьмую строчку заскочил «Нефтехимик», откровенно проваливший первую половину чемпионата. Далеко не впервые нижнекамцы включаются в игру ближе к завершению регулярки, забирая в итоге последнюю путевку в весну. Сейчас осечка менеджмента «Сибири» стала едва ли не спасительной соломинкой, но многое остается в руках «химиков». В спину дышит «Амур» (разница всего три очка), и только 6 игр из 13 команда проведет дома.

Героем новостных лент стал и главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев. Он публично рассказал, что у него в спальном районе Нижнекамска произошел конфликт, который завершился для Леонтьева наложением швов на лицо.

- Я шел по узкой тропинке. Навстречу мне - три парня. Снег навалил, весь город стоит. Разойтись трудно. Я мимо них прохожу. А один в последний момент мне локоточком: «На!» С подтекстом: что ты тут мешаешься, когда мы идем? Молодой человек, лет 17 - 18. Я разворачиваюсь: «Ты что делаешь-то?» И через одну десятую секунды мне прилетает глухой удар в скулу. А ведь ничто не предвещало. И ничего такого я не сказал, чтобы спровоцировать столь агрессивную ситуацию, - рассказал детали инцидента тренер.

На поиски агрессора у местных правоохранителей ушло два дня, им действительно оказался 17-летний юноша.

На «Западе» известны четыре участника плей-офф

Пока в таблице Восточной конференции команды упакованы довольно плотно (ближе всех к выходу в плей-офф «Магнитка»), на «Западе» определилась четверка сильнейших: «Локомотив», «Динамо», СКА и «Спартак». Причем петербургский клуб, проваливший осенний отрезок чемпионата, в итоге выбрался из кризиса и всерьез претендует на победу в конференции. А «Спартак» свой досрочный выход отметил красивой викторией над столичным «Динамо» (6:3). Вишенкой на торте этого праздника стал покер 25-летнего Максима Цыплакова. Самый быстрый со старта матча не только в истории красно-белых, но и в КХЛ. На четыре шайбы Цыплакову потребовалось 26 минут 58 секунд - предыдущий рекорд Максима Якуцени держался аж с сезона- 2009/10.

В ближайшие дни свои досрочные путевки в весну могут оформить первые команды с «Востока» - «Металлург» (78 очков) и «Авангард» (77 очков). Но и в подвале таблицы идут свои процессы: в Западной конференции совсем скоро досрочно отправится в отпуск «Сочи» (38 очков), а на горизонте маячат «Куньлунь» (40) и «Витязь» (41).