Что успел сделать Пушкин в Казани за три дня

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Город
6 сентября 2024  15:19
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

Сегодня в Национальной библиотеке РТ состоялась презентация книги «Пушкин и Казань: три дня и три века».

Книга подготовлена по инициативе Русского национально-культурное общества Республики Татарстан при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Издание посвящено 225-летию со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Вклад в подготовку книги внесли учёные, историки, музейных работники. Впервые подробно восстановлен подробности пребывания Пушкина в Казани, собрана информация о казанцах, с которыми общался поэт во время визита в наш город, и которые помогали ему находить сведения о "пугачевском бунте".

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

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