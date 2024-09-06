Что успел сделать Пушкин в Казани за три дня

Сегодня в Национальной библиотеке РТ состоялась презентация книги «Пушкин и Казань: три дня и три века».

Книга подготовлена по инициативе Русского национально-культурное общества Республики Татарстан при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Издание посвящено 225-летию со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Вклад в подготовку книги внесли учёные, историки, музейных работники. Впервые подробно восстановлен подробности пребывания Пушкина в Казани, собрана информация о казанцах, с которыми общался поэт во время визита в наш город, и которые помогали ему находить сведения о "пугачевском бунте".