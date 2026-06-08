Что ждет татарстанцев этим летом?

Четыре фестиваля пройдут в нашей республике при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».

​​​​​​Фото: Фарит Муратов

Государственную поддержку в рамках этого национального проекта получили четыре событийных мероприятия, которые пройдут на территории региона, рассказал глава Госкомтуризма РТ Сергей Иванов. Речь идет о трех фестивалях в Болгаре и о давно уже ставшим доброй августовской традицией этнофестивале «Крутушка».

Организаторы получат частичную компенсацию своих затрат из федерального бюджета. Но при условии, что доступ на часть площадок будет свободным.

Воздушные змеи и воздухоплавание

Фестиваль «Мечтатели» в Болгаре состоит как бы из двух мероприятий, и оба получат субсидию. Несмотря на то что тематически это два связанных события.

Первая часть должна состояться с 11 по 14 июля - это всероссийский фестиваль воздушных змеев и авиамоделирования «Мечтатели. Начало». В программе: парад воздушных змеев, соревнования по авиамодельному спорту, более 100 мастер-классов по техническому творчеству, а также зрелищное вечернее огненно-световое шоу. Что касается воздушных змеев, то их все желающие, даже малыши, смогут смастерить самостоятельно, но под руководством специалистов. Кульминацией праздника станет массовый запуск 600 воздушных змеев одновременно. Хотя, как уверяют организаторы, на самом деле их будет больше. Благо небо над Болгаром позволяет.

Вторая часть - с 16 по 19 июля - это отдельный всероссийский фестиваль воздухоплавания «Мечтатели». Здесь гостей ждут командная сборка макетов аэростатов, полеты на воздушных шарах, квесты, лектории, а также светомузыкальное и огненное шоу и танец воздушных шаров. И конечно, фотозона.

Кстати, в России существуют отдельные фестивали воздушных змеев и шаров. Однако объединить их придумали впервые.

В Болгаре покажут настоящие средневековые бои

Фестиваль «Великий Болгар» после некоторого перерыва возвращается в Спасский район. 8 и 9 августа древнее поселение снова превратится в арену для рыцарских турниров и эпических сражений. Зрителей ждут конные поединки (джостинг), когда всадники в доспехах сойдутся в копейном бою; пешие бои рыцарей в формате 1 × 1 и командные сражения 5 × 5; турнир по стрельбе из лука; турнир дуэльной лиги; Кубок «Великого Болгара» по спортивному мечу; тематическая ярмарка и ярмарка народных художественных промыслов; мастер-классы, квесты (включая «Путешествие в прошлое»), средневековая полоса препятствий длиной почти в 7 км; научный лекторий по истории, быту и военному делу Средневековья. И, разумеется, музыкальная программа и огненное шоу.

Стоит обратить отдельное внимание на первый пункт - это будут самые настоящие рыцарские поединки, когда двое на лошадях в тяжелых доспехах (более 60 кг весом) на полном скаку пытаются выбить противника из седла. Только вместо благосклонности прекрасной дамы победитель получит денежный приз. А как иначе? Овес для лошади и латы нынче очень дороги - самая примитивная защита стоит не менее 250 тысяч рублей.

Добро пожаловать на «Крутушку»

С 21 по 23 августа в поселке Крутушка (на территории комплекса «Байтик») как обычно пройдет XVI международный этнический фестиваль с одноименным названием.

На сцене (точнее, на сценах) выступят более 300 исполнителей, порядка 50 коллективов из России и ближнего зарубежья. Среди участников этого года:

- Tolgahan Çoğulu & Sinan Ayyıldız (Турция) - дуэт с уникальной микротональной гитарой, которая впервые прозвучит в России;

- Hamid Reza Dadoo (Иран) - виртуоз игры на духовом инструменте ней;

- этноэлектронные проекты hodíla ízba (Москва) и NadaSound Trio (индийская традиционная музыка в цифровой обработке);

- «Алпар» - татарские песни и мелодии на реконструированных древних инструментах;

- Tambores (Москва) - бразильские ритмы и афро-бразильские барабаны;

- Amigos del Arte - испанское фламенко;

- совместный проект Андрея Котова (хор «Сирин») и Сергея Старостина «Душеполезные песни на каждый день».

Также зазвучит музыка Скандинавии, Австралии, Латинской Америки, Болгарии, Черногории, но в исполнении российских музыкантов.

На мастер-классах, но уже не бесплатно, посетители смогут освоить азы тувинского горлового пения, игру на диджериду, варгане, табла, джембе, гуслях, марийской волынке шувыр, а также научиться изготавливать мордовский духовой инструмент нюди.

Помимо этого, предусмотрены открытые мастер-классы по татарским, русским, шотландским, испанским и индийским танцам.

Это еще не все. Гостей фестиваля ждут ярмарка народных ремесел, кулинарная площадка, кинопоказы, народный театр, детские программы, лекции и даже научная конференция.

Елабуга тоже ждет гостей

Несмотря на то что елабужские фестивали не участвуют в национальном проекте «Туризм и гостеприимство», их тоже стоит посетить.

С 9 по 12 июля сюда вернется (после прошлогоднего перерыва) международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». Напомним, в 2024 году фестиваль собрал 326 музыкантов, артистов и вокалистов. За четыре концертных дня тогда его посетило более 61 тысячи человек. Было организовано четыре онлайн-трансляции, которые набрали в совокупности более 40 тысяч просмотров.

В рамках фестивальных мероприятий в Елабуге традиционно пройдет Спасская ярмарка. В 2024 году она установила рекорд по посещаемости - около 339 тысяч человек.

На ярмарке будут представлены 800 мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства из 71 региона России; 610 представителей розничной торговли; более 70 представителей общественного питания.

Также с 31 июля по 2 августа в этом древнем городе состоится Всероссийский фестиваль колокольного звона, который проводится аж с 2008 года. Ежегодно в фестивале участвуют более 140 звонарей из 40 населенных пунктов России и Беларуси. Для зрителей организуют три звон-концерта.

Тогда же, 1 августа, пройдет всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр». Это совместный проект с ДУМ РТ, мухтасибата Елабуги и администрации Елабужского района. Его инициатор - национальный комплекс «Туган авылым».

В турнире примут участие более 100 лучников из разных городов России и стран СНГ.

Планируется, что общее количество участников и гостей всех событий в Елабуге превысит 11 тысяч человек.

