В Татарстане продолжает работу передвижная выставка, посвященная вековой истории ТАССР

Сейчас она работает в картинной галерее в Набережных Челнах. Далее выставка переедет в Менделеевск. Там она откроется во Дворце культуры им. Сергея Гассара. А с 25 августа с передвижной экспозицией смогут познакомиться жители Нижнекамска в выставочном зале Комплексного музея города.

В небольшой, но информационной насыщенной экспозиции в хронологической последовательности представлены документы и фотографии, связанные со значимыми событиями достижениями за 100 лет истории ТАССР. Например, здесь представлена карта «Идель-Урал штата», фотографии татарских общественных деятелей, стоявших у истоков республики. Особое внимание уделено показу первых государственных символов и законодательных документов.

Отдельный раздел выставки представляет документальные материалы о принятии Декларации о государственном суверенитете 1990 года и Конституции, деятельности Первого Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева и Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

По информации пресс-службы Национального музея РТ, впервые передвижная выставка «Татарская АССР – Республика Татарстан: время, события, люди» была представлена 30 января 2020 года в Иннополисе, в рамках проведения Коллегии Министерства культуры РТ.