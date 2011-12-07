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25 млн посещений культурных онлайн-мероприятий зарегистрировано в Татарстане

За первые 6 месяцев 2020 года государственные и муниципальные учреждения культуры Татарстана провели в онлайн формате около 17 тысяч мероприятий.

Виртуальные спектакли, концерты, выставки, экскурсии, творческие мастер-классы стали особенно востребованы в период вынужденной самоизоляции, связанной с пандемией коронавирусной инфекции. На культурных мероприятиях, проходивших в формате онлайн, было зарегистрировано 25 миллионов посещений. Такие статистические данные были приведены заместителем министра культуры РТ Юлией Адгамовой на заседании Общественного Совета при Министерстве культуры РТ, состоявшемся в Казани.

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