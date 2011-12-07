25 млн посещений культурных онлайн-мероприятий зарегистрировано в Татарстане

Виртуальные спектакли, концерты, выставки, экскурсии, творческие мастер-классы стали особенно востребованы в период вынужденной самоизоляции, связанной с пандемией коронавирусной инфекции. На культурных мероприятиях, проходивших в формате онлайн, было зарегистрировано 25 миллионов посещений. Такие статистические данные были приведены заместителем министра культуры РТ Юлией Адгамовой на заседании Общественного Совета при Министерстве культуры РТ, состоявшемся в Казани.