Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани стартовал фестиваль «Дни культуры Японии в Республике Татарстан»

Открылся фестиваль презентацией японо-татарстанского проекционного шоу «Татара – наследие Евразии», которая состоялась на территории музея-заповедника «Казанский Кремль».

C 4 по 8 сентября в кинотеатре «Мир» будут организованы показы японских фильмов, которые получили призы на международных кинофестивалях.

Также состоялась встреча министра культуры РТ Ирады Аюповой с Чрезвычайным Посланником и Полномочным Министром Посольства Японии в России Айки Тосихиро. Они обсудили возможные перспективные направления сотрудничества Японии и Татарстана в сфере культуры.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ, фестиваль «Дни культуры Японии в Республике Татарстан» проходит в рамках Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов 2020-2021.

КВ
Лента новостей