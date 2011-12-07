В Казани стартовал фестиваль «Дни культуры Японии в Республике Татарстан»

C 4 по 8 сентября в кинотеатре «Мир» будут организованы показы японских фильмов, которые получили призы на международных кинофестивалях.

Также состоялась встреча министра культуры РТ Ирады Аюповой с Чрезвычайным Посланником и Полномочным Министром Посольства Японии в России Айки Тосихиро. Они обсудили возможные перспективные направления сотрудничества Японии и Татарстана в сфере культуры.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ, фестиваль «Дни культуры Японии в Республике Татарстан» проходит в рамках Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов 2020-2021.