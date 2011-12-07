Стали известны лауреаты второго Международного конкурса переводчиков с татарского языка

Всем желающим было предложено для перевода его стихотворение для детей «Ак кыш» («Белая зима»). Те, кто не владеет татарским языком, могли воспользоваться подстрочником.

Как рассказала организатор конкурса, руководитель ЛИТО им. Гарифа Ахунова Наиля Ахунова, в поэтическом состязании приняли участие любители поэзии из Казани, Арска, Чистополя, Алатыря (Чувашия), Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Мурманской области и даже из США — из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) из города Афины (штат Джорджия). Было получено много интересных и достойных переводов, некоторые присылали по несколько вариантов переводов. Для многих участников конкурса это была первая проба пера в переводе с татарского языка.

По итогам конкурса 1 место жюри присудило Екатерине Аничкиной из Альметьевска. 2 место — у Инессы Фахрутдиновой из Казани. Почетное третье место заняла Жанна Коробова-Рэйдер (г.Афины, Джорджия, США). Специальный приз присужден Гульнаре Ивашевой из Казани — она перевела стихотворения «Ак кыш» («Белая зима») на украинский язык.