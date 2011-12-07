На «Nедоросль» приглашают не только юного зрителя

В чем особенность наступившего сезона и что ждет зрителей ТЮЗа? Этому была посвящена пресс-конференция, состоявшаяся в ИА «Татар-информ».

- Сезон для всех нас необычный, пандемия нарушила многие планы. Театр - живое искусство, и перевести его в дистанционный режим работы невозможно. Артисты без зрителей, без возможности работать вживую существовать не могут. В такой непростой ситуации спасает юмор, и мы хотим поделиться со зрителями своим оптимизмом, позитивным настроем. За летний период подготовили сразу несколько новых спектаклей. И было решено объявить октябрь месяцем премьер, - отметила директора ТЮЗа Айгуль Горнышева.

Театралов ждут три премьеры. «Лиса и виноград» по произведению Гильерме Фигейредо поставил выпускник ГИТИСа Александр Туманов. Это его дипломный спектакль.

- Главная тема спектакля - тема свободы человека. Свобода в основном воспринимается как свобода от чего-то - режима, обязанностей… Но для чего эта свобода? Мне кажется, это очень интересный вопрос. Пьеса многогранная, сложная, поэтому она всегда современна и актуальна. На премьеру должен был приехать мой педагог Михаил Борисов, но совсем недавно он внезапно ушел из жизни. Наша премьера будет своеобразным приношением мастеру, - рассказал Александр Туманов.

Второй спектакль - «Приглашение на кАЗНь» по произведению Владимира Набокова. Это работа актера ТЮЗа Ильнура Гарифуллина, который успешно пробует свои силы в режиссуре. Он уже поставил необычный проект «Лишние люди», который актеры играют во дворе театра. И вот первая его режиссерская работа на большой сцене. Спектакль поставлен на средства гранта Союза театральных деятелей РТ.

Третья премьера - «Nедоросль» по пьесе Дениса Фонвизина, известной каждому из нас по школьной программе. Спектакль ставит молодой московский режиссер Петр Норец в рамках федерального проекта «Культура малой родины». Создатели определили жанр спектакля как хип-хоп music комикс. Архаическая история недоросля Митрофанушки зазвучит абсолютно по-новому благодаря необычному сочетанию классического и современного текста, музыки, танцев. Что это будет - увидим.

Впереди еще работа над сказкой Николая Ершова «Конек-Горбунок». Этот спектакль поставит Максим Иванов - победитель лаборатории молодых режиссеров на базе Красноярского ТЮЗа «Артмаркет».

Айгуль Горнышева рассказала, что с 15 по 18 октября состоятся обменные гастроли с Волгоградским театром юного зрителя. Театр из Волгограда представит свои спектакли в Казани, а Казанский ТЮЗ в эти же дни отправится на гастроли в Волгоград. К тому же ведутся переговоры с Белоруссией о возможности показать там спектакль «Зимняя сказка для взрослых», созданный по мотивам картин всемирно известного белорусского художника Валентина Губарева.