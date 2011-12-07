Ильдар Абдразаков: Важно не набрасываться сразу на что-то сложное

Казань приняла III Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. В рамках фестиваля известный оперный бас, солист Мариинского театра совместно со своими коллегами и Государственным симфоническим оркестром РТ под управлением маэстро Александра Сладковского представил «Вечер итальянской музыки». Также в рамках фестиваля Ильдар Абдразаков провел мастер-класс для студентов Казанской государственной консерватории и пообщался с журналистами.

— В этом году фестиваль проходит в Екатеринбурге, Уфе, Казани и Москве. Интересно, по какому принципу выбирались города?

— Были приглашения и из других городов. Может быть, в будущем география фестиваля будет расширяться, но пока у меня, к сожалению, не так много времени для этого.

Уфа — это мой родной город. И Казань я очень люблю. Здесь живут мои хорошие друзья, народ очень гостеприимный, душевный. К тому же мы более 20 лет дружим с Александром Сладковским, каждое наше совместное выступление для меня праздник.

— А есть планы сотрудничества с казанским оперным театром?

— Возможно, буду участвовать в какой-нибудь постановке театра. Надеюсь.

— Большая образовательная программа — важная составляющая вашего фестиваля…

— Да, фестиваль — это не только концерты, но и мастер-классы. Наша цель — направить молодых исполнителей на правильный путь, научить их не только правильно петь, дышать, но и правильно выбирать репертуар. Важно, чтобы начинающий певец не набрасывался сразу на что-то сложное.

— Вы продолжаете следить за тем, как развивается карьера ваших учеников?

— Конечно. Пока ты молод, тебе нелегко заявить о себе, какой бы голос у тебя ни был. Поэтому стараюсь, чтобы талантливых ребят услышали на международной сцене. Мы организуем выступления участников фестиваля в регионах, помогаем им попасть на прослушивания в ведущие театры мира. Они получают гранты на обучение в Международной академии музыки Елены Образцовой в Санкт-Петербурге.

Я лично знаком со многими импресарио, директорами ведущих театров, фестивалей и предлагаю им взять перспективных молодых вокалистов на какие-то небольшие партии. Кстати, по итогам первых двух фестивалей 7 молодых артистов из России, Италии и Кореи уже получили контракты и приглашения на участие в спектаклях Ла Скала, Оперы Монте-Карло, Королевского театра Ковент-Гарден. Это для начинающих певцов большая школа.

Наша справка

Ильдар Абдразаков родился 26 сентября 1976 года в Уфе, его отец - режиссер, мама - художник. Музыкальное образование получил в Уфимском государственном институте искусств. Победитель престижных международных конкурсов им. Глинки, им. Римского-Корсакова, конкурса Елены Образцовой. В 1998 году дебютировал на сцене Мариинского театра в партии Фигаро («Свадьба Фигаро»).

В настоящее время поет на ведущих оперных сценах мира. В 2001 году дебютировал на сцене театра Ла Скала (Милан) в партии Родольфо («Сомнамбула»), а в 2004 году - на сцене Метрополитен-оперы в партии Мустафы («Итальянка в Алжире»). В 2010 году состоялся сольный концерт Ильдара Абдразакова в Ла Скала и прошел ряд выступлений с Венским филармоническим оркестром и Риккардо Мути в Зальцбурге. В 2011 году был удостоен музыкальной премии «Грэмми» за создание совместного диска с Чикагским симфоническим оркестром. На диск был записан «Реквием» Верди. Лауреат национальной театральной премии «Золотая маска». Сыграл роль Федора Шаляпина в фильме «Елки 1914».