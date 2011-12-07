В Казанской ратуше открылась выставка документов «История ТАССР»

Здесь можно увидеть много поистине исторических документов, например, Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 27 мая 1920 года, которым была образована Автономная Татарская Социалистическая Советская Республика, Декрет ЦИК и СНК Татарстана от 25 июня 1921 года о признании татарского языка государственным, Декларацию о Государственном суверенитете ТАССР 30 августа 1990 года.

Отдельный раздел выставки представляет копии уникальных старинных документов, например, письма хана Золотой Орды Улуг Мухаммеда Турецкому султану, датируемое 14 марта 1428 года.

Выставку «История ТАССР» посетили Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, директор Государственного архива Российской Федерации Лариса Роговая, председатель Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу Гульнара Габдрахманова и другие участники Всероссийского совета по архивному делу, который в эти дни проходит в Казани.