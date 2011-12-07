Сегодня пройдет всероссийская акция «Ночь искусств»

Специальную программу подготовил и Музей-заповедник «Казанский Кремль». В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации мероприятия «Ночи искусств» пройдут в формате онлайн.

В социальных сетях музея-заповедника «Казанский Кремль» будут проводиться виртуальные обзорные и тематические экскурсии, викторины, мастер-классы, творческие занятия, интеллектуальные игры, лекции. Разнообразные программы для взрослых и детей подготовили все музеи. Например, в 19 часов начнется онлайн-экскурсия по территории Казанского кремля «На страже крепости». В это же время Центр «Эрмитаж-Казань» проведет онлайн-викторину «Тайны искусства в Казанском Кремле». А в Галерее татарского шамаиля состоится онлайн экскурсия по выставке «Фатиха: новые смыслы». В 21 час Музей естественной истории Татарстана пригласит на творческое онлайн-занятие «Искусство видеть». Об этом сообщает пресс-служба Музея-заповедника «Казанский Кремль».