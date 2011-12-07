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В Казани откроется выставка легендарных военных фотографий

Сегодня, 3 ноября, в Музее истории государственности Татарстана Музея-заповедника «Казанский Кремль» откроется фотовыставка «Евгений Халдей. Знамя Победы».

В экспозиции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, будут представлены фотографии из коллекции Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО. Среди них один из самых известных кадров Евгения Халдея – водружение флага Победы над Рейхстагом.

По информации пресс-службы Музея-заповедника «Казанский Кремль», на выставке также будут представлены подлинные экспонаты из фондов Музея истории государственности Татарстана, например, почтовые карточки Аделя Кутуя, произведения, созданные в годы Великой Отечественной войны выдающимися татарскими писателями Мустафой Нугманом, Кави Наджми и Абдуллой Алишем.

 

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