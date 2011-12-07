Мамадышский край: одна дорога - пять культур

В минувшую субботу журналисты совершили путешествие по новому этнотуристическому маршруту «Одна дорога - пять культур». В 2019 году этот проект завоевал Гран-при всероссийской туристской премии в номинации «Лучшая идея маршрута». Кстати, в конкурсе участвовали 476 проектов из 50 регионов страны. От Казани до Мамадыша - 2 часа езды. Далее наш путь лежал в татарское село Нижняя Ошма. Пока мы ехали, научный сотрудник Мамадышского краеведческого музея Гуляндам Давыдова, которая стала нашим гидом, рассказала много интересного о Мамадышском районе - самом большом в Татарстане по занимаемой территории. Необычное название поселения Мамадыш связано с именем его основателя. В одной из распространенных легенд, считающейся наиболее достоверной, говорится, что «...старик Мамадыш остановился на реке Нукрат (Вятка) - и стала деревня Мамадыш». По легенде, в конце XIV века этот человек переселился в здешние живописные края после разорения Болгара войсками Тамерлана. Много загадок хранит и древнее Кирменское городище, расположенное в 18 километрах от современного Мамадыша недалеко от села Русские Кирмени. Это булгарское поселение упоминается как Ак Кирмэн (Белая Крепость) в 1151 году в летописях Киевской Руси. Рядом с городищем расположены остатки знаменитого кладбища ханов «Ханнар зираты» с древними надгробными плитами. По легендам, царица Сююмбике неоднократно приезжала сюда на святые источники у деревни Грахань. В последний раз Сююмбике была там незадолго до взятия Казани Иваном Грозным. Она горько плакала, что не может помочь своему народу. На месте, где она лила слезы, появилось два ручья. В 1552 году Иван Грозный взял Казань, мамадышские земли были включены в состав Русского государства. Здесь, в низовьях междуречья Вятки и Камы, стали возникать русские поселения. Помнят эти места и Емельяна Пугачева. Крестьяне Мамадыша и близлежащих сел, деревень встретили «крестьянского царя» хлебом-солью и колокольным звоном Никольской церкви. Около 5 тысяч крестьян Мамадышского края - татар, мари, удмуртов - встали под знамена Пугачева. В июне 1774 года их войско выступило из Мамадыша на Казань. Но там повстанцев ждало поражение. А Мамадыш был уничтожен пожаром. Но село возродилось и к началу 1780-х годов превратилось в центр ремесленничества и торговли. …И вот мы в Нижней Ошме. В Доме культуры гостям представили старинный обряд подготовки приданого невесты, рассказали о национальном татарском костюме, угостили горячими эчпочмаками, хрустящим хворостом «кош теле», вкуснейшим чак-чаком и другими блюдами традиционной татарской кухни. Фишка программы - мастер-класс артистов фольклорного ансамбля по национальному танцу. Никто из гостей не смог удержаться от того, чтобы не потанцевать под зажигательные татарские мелодии. В русском селе Красная Горка нас ждал обряд сватовства, демонстрация и подробный рассказ об истории национального костюма. На обеденном столе - отварная картошка, соленая капуста, маринованные грибы, другие разносолы…И еще для гостей провели мастер-класс, на котором все желающие объединились в большой настоящий хоровод под русские народные песни. Далее был переезд в село Большая Шия, где нас познакомили с марийской культурой. Участники народного ансамбля «Мари Памаш» сразу покорили своей энергией, артистизмом. Надо было видеть, с каким восторгом гости подпевали и притоптывали в такт их ритмичных песен. Туара (сырники с творогом), коман мелна (трехслойные блины), понго чнымкогыльо - пироги с грибами, а еще ватрушки с картофельным пюре и другие блюда марийской кухни всем пришлись по вкусу.Такая же теплая встреча ждала нас в селе Зюри. Именно здесь летом проходит фестиваль кряшенской культуры «Питрау». На этот народный праздник, посвященный апостолам Петру и Павлу, приезжают кряшены из других районов Татарстана и многих регионов Поволжья. В нем переплелись православно-церковные традиции и элементы ранних обрядов этого христианского тюркоязычного народа. Для многих открытием стала кряшенская кухня. Пирожки со свеклой, тыквенные оладушки, тыквенное варенье - все было очень вкусно.Последний пункт маршрута - удмуртское село Пойкино. Это поселение известно с 1678 года. Сюда переселились удмурты из Арского района. Они традиционно занимались земледелием, разведением скота. Гостей встречали песнями, танцами, пирогами с яблоками, с калиной, традиционными перепечами, блинчиками с разными начинками. Гости с интересом записывали рецепты понравившихся блюд.В каждом селе участникам тура предлагали керамические магнитики причудливой формы с рисунком из элементов национального орнамента, краски и кисточки. Этот магнитик надо было самостоятельно раскрасить в разные цвета. В конце путешествия у каждого было по 5 раскрашенных магнитиков, которые, как пазлы, складывались в разноцветное сердце. У каждого остался на память этот сувенир - символ дружбы и согласия пяти народов, живущих на гостеприимной мамадышской земле.