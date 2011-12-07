Театральные площадки могут открыться во второй половине августа

«Конечно, сроки начала нового театрального сезона будут зависеть от эпидемиологической ситуации. А это все непредсказуемо. Но ситуация с распространением коронавирусной инфекции под контролем, и если все будет проходить в плановом режиме, то, думаю, уже в середине августа будем открывать театры для зрителей. — рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова во время общения с журналистами, которое прошло сегодня в формате видеоконференции.