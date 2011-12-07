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Театральные площадки могут открыться во второй половине августа

Сейчас сотрудники театрально-зрелищных учреждений Татарстана находятся в отпусках. В июле они выйдут на работу и начнут подготовку к новому сезону.

Театральные площадки могут открыться во второй половине августа

«Конечно, сроки начала нового театрального сезона будут зависеть от эпидемиологической ситуации. А это все непредсказуемо. Но ситуация с распространением коронавирусной инфекции под контролем, и если все будет проходить в плановом режиме, то, думаю, уже в середине августа будем открывать театры для зрителей. — рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова во время общения с журналистами, которое прошло сегодня в формате видеоконференции.

КВ
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