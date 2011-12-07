Юношеская «симфония» сыграла в Казани

Выступление уникального коллектива, основанного всемирно известным музыкантом Юрием Башметом, прошло в рамках большого ежегодного турне по городам России. Концерты состоялись в Туле, Санкт-Петербурге. После Казани оркестр выступит в Москве, в концертном зале «Зарядье».

Казанские меломаны в исполнении юных музыкантов услышали Симфонию № 3 Л.В. Бетховена, Праздничную Увертюру Д. Шостаковича, пьесу «Большая Серенада», которую по заказу оркестра написал Александр Чайковский.

За 8 лет оркестр с успехом гастролировал по России, по странам Азии. Также коллектив принимал участие в торжественных церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия Чемпионата мира по футболу в Москве.