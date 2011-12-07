«Красные ворота» откроются в Казанском кремле

Проект стартовал в Москве 30 июля 2020 года в зале Московского Союза художников. Далее передвижная выставка была представлена в городах Поволжья: Саратове, Тольятти, Саранске. Эстафету примет Казань.

«Красные Ворота» – проект Поволжского отделения Российской академии художеств. Он проводится один раз в два года. Руководителем проекта является председатель Поволжского отделения РАХ, президент Творческого союза художников России Константин Худяков.

В этом году в конкурсе приняли участие художники из 20 регионов России. Татарстан представляют более 30 художников.

В день открытия выставки в Казани состоится заседание «круглого стола», где участники проекта, искусствоведы, журналисты обсудят актуальную тему: современное профессиональное искусство в России, и вопросы взаимодействия с новейшими художественными практиками. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГМИИ РТ.