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«Красные ворота» откроются в Казанском кремле

5 ноября Государственный музей изобразительных искусств РТ принимает эстафету VI межрегиональной академической выставки-конкурса «Красные ворота /Против течения-2020». Выставка откроется в Национальной художественной галерее «Хазинэ».

Проект стартовал в Москве 30 июля 2020 года в зале Московского Союза художников. Далее передвижная выставка была представлена в городах Поволжья: Саратове, Тольятти, Саранске. Эстафету примет Казань.

«Красные Ворота» – проект Поволжского отделения Российской академии художеств. Он проводится один раз в два года. Руководителем проекта является председатель Поволжского отделения РАХ, президент Творческого союза художников России Константин Худяков.

В этом году в конкурсе приняли участие художники из 20 регионов России. Татарстан представляют более 30 художников.

В день открытия выставки в Казани состоится заседание «круглого стола», где участники проекта, искусствоведы, журналисты обсудят актуальную тему:  современное профессиональное искусство в России, и вопросы взаимодействия с новейшими художественными практиками. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГМИИ РТ. 

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