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Для казанцев проведут бесплатный мастер-класс по фламенко на татарском

Занятие пройдет сегодня в 7 вечера на набережной озера Кабан.

На плавучей сцене набережной озера Кабан преподаватель испанского танца фламенко Гульсина Галимуллина проведет бесплатное занятие фламенко. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте набережной Кабана.

Мастер-класс состоится сегодня, 5 августа в рамках проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт», что в переводе с татарского означает «В движении — жизнь». Начало в 19.00.

Спортивные и творческие занятия на татарском языке в рамках проекта проводятся в Казани с июня. Подробнее о таких мероприятиях языке можно узнать в официальном Instagram-аккаунте набережной Кабана.

Ранее на набережной озера Кабан показали фильм «Девятаев» под открытым небом.

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