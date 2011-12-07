В парке Горького поставят мультинародный спектакль «О чем поют деревья»

В казанском парке им. Горького 11 августа состоится премьера спектакля под открытым небом «О чем поют деревья». В течение 3 дней у казанцев будет возможность увидеть постановку, основанную на сказках народов Поволжья.

Спектакль «О чем поют деревья» включает в себя народные песни и танцы сразу четырех национальностей — Чувашии, Мордовии, Удмуртии и Марий-Эл. А вошли в него сказки «Юман-батыр», «Дуболго Пичай», «Красавица береза» и «Волшебный меч».

В постановке примут участие артисты из всех уголков региона, а также студенты театральных вузов. Режиссером спектакля выступит Сойжин Жамбалова.

Она рассказала, что особый акцент сделают на уникальности каждой этнической группы Татарстана, а постановка обещает быть зрелищной.

«Мы предпринимаем попытку изучить национальную уникальность каждого региона и перевести ее на язык музыки и слова, и все это open-air. Планируется поставить в парке зеркальную реку, чтобы на каждом из четырех берегов виднелись дома, олицетворяющие каждую из народностей», — рассказала режиссер.

Также Жамбалова выразила надежды на то, что спектакль поможет подчеркнуть этническую уникальность регионов и показать казанцам их обособленность от природы.

Премьера состоится в парке Горького и будет проходить три дня — 11, 12 и 13 августа. Начало в 18-30, вход свободный, длительность — 2 часа, а идти все будет на русском языке.