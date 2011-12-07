С 15 по 18 июля в Елабуге пройдёт музыкальный фестиваль

С 15 по 18 июля на Шишкинский прудах состоится Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге».

«Это беспрецедентное в Татарстане событие, отличающееся от других музыкальных проектов необычным форматом open-air (на открытом воздухе). Он предполагает свободное бесплатное посещение концертных программ и гармоничное единение с природой», — отметили в пресс-службе.

Художественным руководителем проекта является заслуженный артист Российской Федерации Борис Березовский, а автором идеи — художественный руководитель камерного оркестра Набережных Челнов Игорь Лерман.

Нн фестивале выступят виолончелист Александр Князев, музыкальный квартет из Бельгии, ансамбль под руководством Игоря Склярова, ансамбль старинной музыки «Мадригал» под руководством Александра Суетина, камерный оркестр «La Primavera» под руководством Рустема Абязова, камерный оркестр Игоря Лермана, камерный хор Республики Татарстан под руководством Миляуши Таминдаровой, Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» под руководством Ильи Дербилова и многие другие музыканты.

Также в этом году в рамках «Летних вечеров» пройдут спектакли творческой лаборатории Фестиваля театров малых городов России — он состоится в июне в Набережных Челнах. Елабужане и гости города смогут увидеть постановки московских режиссеров и актеров Русского драматического театра «Мастеровые».