Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Этно-фестиваль «Марийская восьмерка» состоялся в Менделеевске. Открыли фестиваль почетные гости — глава Менделеевского муниципального района Татарстана Валерий Чершинцев, председатель Совета Региональной Общественной Организации «Национально-культурная автономия марийцев РТ» Олег Третьяков, руководитель национально-культурной автономии марийцев Менделеевского района Геннадий Мальгин.
Участниками праздника марийской культуры стали 37 творческих коллективов из Мамадышского, Менделеевского районов, Набережных Челнов, Кировской области, Республики Башкортостан, Марий-Эл, Удмуртии. Об этом сообщает информационный центр Дома Дружбы народов РТ.