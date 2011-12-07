Екатерина Великая приехала в Казань

В 1767 году императрица Екатерина II совершила путешествие по Волге, чтобы лично увидеть и узнать, как и чем живет огромная страна. В Казани она была очарована и восхищена той широкой палитрой этносов и языков. Об этом в своем видеообращении рассказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, который, к сожалению, не смог приехать на открытие выставки.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова отметила, что очень многие страницы истории Татарстана так или иначе связаны с именем Екатерины.

Выставка рассказывает не только о судьбе императрицы, ее придворной и семейной жизни, но и об основных исторических событиях, произошедших в период ее правления. А правила она 34 года.

В экспозиции представлено 555 предметов. Это и портреты Екатерины II разных лет, портреты членов ее семьи, близкого окружения.

Естественно, особый интерес вызывают личные вещи императрицы: ее походное платье, розовое седло, письменные принадлежности, игрушки детей и внуков, принадлежавшие ей столовые приборы, глобус, телескоп…

Старший научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, куратор выставки Наталья Бахарева рассказала, что выставка о Екатерине Великой и ее эпохе пользуется огромным успехом в разных городах России и Европы. Эта экспозиция была подготовлена специально для Казани.

Подробности - в одном из ближайших выпусков «Казанских ведомостей».