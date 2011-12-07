«Белая зима» Роберта Миннуллина зазвучала на русском языке в первый день лета

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Всем желающим было предложено перевести его стихотворение для детей «Ак кыш» («Белая зима»). Те, кто не владеет татарским языком, могли воспользоваться подстрочником.
Как рассказали организаторы конкурса - руководитель ЛИТО им. Г.Ахунова Наиля Ахунова и руководитель ЛИТО им. М.Зарецкого Борис Вайнер, в поэтическом состязании приняли участие любители поэзии из Казани, Арска, Чистополя, Алатыря (Чувашия), Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Мурманской области и даже из США - из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) и города Афины (штат Джорджия). Было получено много интересных и достойных работ, некоторые присылали по нескольку вариантов переводов. Для многих участников конкурса это была первая проба пера в переводе с татарского языка.
По итогам конкурса 1-е место жюри присудило Екатерине Аничкиной из Альметьевска, 2-е место у Инессы Фахрутдиновой из Казани, почетное третье место заняла Жанна Коробова-Рэйдер (г. Афины, Джорджия, США). Специальный приз присужден Гульнаре Ивашевой из Казани - она перевела стихотворение «Ак кыш» («Белая зима») на украинский язык.
Вот перевод Екатерины Аничкиной, который был признан лучшим.
Роберт Миннуллин
Белая зима
Люблю, когда
Кругом бело,
Белым-бело,
Светлым-светло!
Когда от белых шуб тепло
Березке и зайчишке.
Все снегом белым замело -
Нос, шапку и реснички.
Шумя, несемся мы гурьбой
Со снежной белой горки,
Сугробов-великанов строй
Смех отражает звонкий.
Как чист и лучезарен свет
В сиянье белом, зимнем.
Светлее места в мире нет,
Чем край для нас родимый!