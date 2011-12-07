«Белая зима» Роберта Миннуллина зазвучала на русском языке в первый день лета

Всем желающим было предложено перевести его стихотворение для детей «Ак кыш» («Белая зима»). Те, кто не владеет татарским языком, могли воспользоваться подстрочником.

Как рассказали организаторы конкурса - руководитель ЛИТО им. Г.Ахунова Наиля Ахунова и руководитель ЛИТО им. М.Зарецкого Борис Вайнер, в поэтическом состязании приняли участие любители поэзии из Казани, Арска, Чистополя, Алатыря (Чувашия), Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Мурманской области и даже из США - из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) и города Афины (штат Джорджия). Было получено много интересных и достойных работ, некоторые присылали по нескольку вариантов переводов. Для многих участников конкурса это была первая проба пера в переводе с татарского языка.

По итогам конкурса 1-е место жюри присудило Екатерине Аничкиной из Альметьевска, 2-е место у Инессы Фахрутдиновой из Казани, почетное третье место заняла Жанна Коробова-Рэйдер (г. Афины, Джорджия, США). Специальный приз присужден Гульнаре Ивашевой из Казани - она перевела стихотворение «Ак кыш» («Белая зима») на украинский язык.

Вот перевод Екатерины Аничкиной, который был признан лучшим.

Роберт Миннуллин

Белая зима

Люблю, когда

Кругом бело,

Белым-бело,

Светлым-светло!

Когда от белых шуб тепло

Березке и зайчишке.

Все снегом белым замело -

Нос, шапку и реснички.

Шумя, несемся мы гурьбой

Со снежной белой горки,

Сугробов-великанов строй

Смех отражает звонкий.

Как чист и лучезарен свет

В сиянье белом, зимнем.

Светлее места в мире нет,

Чем край для нас родимый!