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«Белая зима» Роберта Миннуллина зазвучала на русском языке в первый день лета

В Казани подведены итоги второго Международного конкурса переводчиков с татарского языка. В этом году конкурс был посвящен памяти замечательного татарского поэта Роберта Миннуллина, ушедшего из жизни в конце марта.

Всем желающим было предложено перевести его стихотворение для детей «Ак кыш» («Белая зима»). Те, кто не владеет татарским языком, могли воспользоваться подстрочником. 

Как рассказали организаторы конкурса - руководитель ЛИТО им. Г.Ахунова Наиля Ахунова и руководитель ЛИТО им. М.Зарецкого Борис Вайнер, в поэтическом состязании приняли участие любители поэзии из Казани, Арска, Чистополя, Алатыря (Чувашия), Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Мурманской области и даже из США - из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) и города Афины (штат Джорджия). Было получено много интересных и достойных работ, некоторые присылали по нескольку вариантов переводов. Для многих участников конкурса это была первая проба пера в переводе с татарского языка. 

По итогам конкурса 1-е место жюри присудило Екатерине Аничкиной из Альметьевска, 2-е место у Инессы Фахрутдиновой из Казани, почетное третье место заняла Жанна Коробова-Рэйдер (г. Афины, Джорджия, США). Специальный приз присужден Гульнаре Ивашевой из Казани - она перевела стихотворение «Ак кыш» («Белая зима») на украинский язык. 

Вот перевод Екатерины Аничкиной, который был признан лучшим.

Роберт Миннуллин

Белая зима 

Люблю, когда 

Кругом бело, 

Белым-бело, 

Светлым-светло! 

Когда от белых шуб тепло 

Березке и зайчишке. 

Все снегом белым замело - 

Нос, шапку и реснички. 

Шумя, несемся мы гурьбой 

Со снежной белой горки, 

Сугробов-великанов строй 

Смех отражает звонкий. 

Как чист и лучезарен свет 

В сиянье белом, зимнем. 

Светлее места в мире нет, 

Чем край для нас родимый!

КВ
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