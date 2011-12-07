Татарстан научит всю Россию и мир правильно проводить Сабантуй

В Казани стартовали онлайн-курсы для режиссеров и организаторов праздника Сабантуй, продлятся они по 18 июня включительно. Благодаря онлайн-формату, охват обучения очень широк — кроме регионов России, к нему подключились и страны зарубежья, в их число вошли Австралия, Бельгия, Италия, Канада, Латвия, Литва, Финляндия, Чехия, Узбекистан, Турция. В этой обучающей программе принимают участие более 500 человек из 27 регионов России и 22 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Участники образовательного проекта прослушают лекции по режиссуре, организации детских площадок и таких татарских народных игр, как национальная борьба кореш, конные скачки. Кроме того, в программу обучения, конечно же, вошли и мастер-классы по татарским народным танцам, а также приготовлению традиционных блюд татарской кухни.

Организаторами онлайн-курсов выступили Министерство культуры Республики Татарстан совместно с Исполкомом Всемирного конгресса татар и Республиканским центром развития традиционной культуры, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Обучение будет проходить в онлайн-формате на площадках: zoom, YouTube, ВКонтакте, Instagram.